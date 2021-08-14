Pandemide "zorlu sonbahar" uyarısı

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisini yenmek için başlatılan aşı kampanyasına destek istendi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli," Aşılanma hızımızı arttırmazsak ve tedbirleri elden bırakırsak zorlu bir sonbahar geçirebiliriz" dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, pandeminin yenilmesi için aşı olunmasına parmak basıp, başlatılan kampanyaya destek olunmasını istedi.

Bentli, “Hedef 44.444 1. doz aşı. Aşını ol tabletini al. Aşını ol tribünlerde yerini al” diyerek, aşı için başlatılan kampanyaya katılanlara hediyeler verileceğini hatırlattı.

1619 Ağustos 2021 tarihleri arasında başta 1744 yaş arası vatandaşlar olmak üzere tüm vatandaşları aşılarını yaptırmaya beklediklerine dikkat çeken Bentli, “Malatya’mızı mavi renkte görmek için kolları sıvadık. 1744 yaş arasındaki vatandaşlarımızın aşılarını tamamlayarak düşük riskli iller arasında yer almak istiyoruz.

İlimizde tespit edilen yeni vaka sayımız her hafta artmaya devam ediyor. Aşılanma hızımızı arttırmazsak ve tedbirleri elden bırakırsak zorlu bir sonbahar geçirebiliriz. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

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