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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Gürkan, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesine yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesinde 13 kilometrelik yolda yol genişletme, serme sıkıştırma ve asfaltlama çalışmaları yapıyor. Üst yapı çalışmalarının yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Erecek Mahallesine 2 milyon TL’lik içme suyu çalışması da yapıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Erecek Mahallesinde yapılan yatırımları inceleme gezisinde mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci’nin mahallelerine yaptıkları ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Erecek Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yiğit, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a ve ekibine teşekkür etti.
Erecek Mahalle ziyaretinde yer alan AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, “ MASKİ Genel Müdürlüğümüz Erecek Mahallemizde 2 milyon TL’lik yatırım yaptı. Yollarımız için 13 km’lik Erecek mahalle yolumuzda serme sıkıştırma işlemi yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Yazıhan’da mahallelerimize yaptığı hizmetler çok. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti İl Başkan Vekili Rıdvan Budak ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her yerde yüzlerini ağarttığını ve her yerde yatırımlarının olduğunu söyleyerek, Başkan Gürkan’a teşekkür etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerin kalmayacağı söylemlerinin tek tek yerine getirildiğini dile getiren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaların biri de Erecek Mahallemizde yapılıyor. Daha önce Erecek Mahallemizin, Buzluk mahallesinden başlayan ve Kurşunlu’ya ulaşan 13 km’lik bir yol aksı vardı. Yol standartların altında bir yoldu. Yolla ilgili genişletme çalışmaları yapıldı. Şu anda yolda serme sıkıştırma çalışmaları yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde ise standartların üzerinde asfalt çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımlar mahallelerimizin her tarafında görülüyor. Başkanımızın, asfaltsız yolumuz, susuz ve kanalizasyonsuz yerleşim yeri kalmayacağı söylemlerini tek tek yerine getirdiğini görüyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz Erecek Mahallemizde 2 milyon TL’nin üzerinde içme suyu ihalesi yaptı ve çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediyemiz yatırım anlamında mahallelerimizin hepsine dokunuyor ve ilçemizin her metrekaresinde hizmetleri görüyoruz. Bizde bu anlamda ilçe belediyesi olarak desteklerimizi ve müşterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yolun ve içme suyunun Erecek mahallesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Erecek Mahallesinde yapılan hizmet ve yatırımların Yazıhan ilçesine ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini söyleyerek emeği geçen personellere de teşekkür ettiğini söyledi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “AK Parti gerçekten de eser üretiyor, hizmet üretiyor ve eserlerimizle birlikte hizmetlerimizle birlikte Türkiye’nin her yerinde göğsümüzü gere gere dolaşıyoruz. Türkiye’nin her noktasında AK Parti’nin eseri nasıl varsa, Malatya’nın da her noktasında AK Parti’nin eseri var. Dolayısıyla biz eserlerimizi teminat olarak gösteriyor ve bundan sonra yapacağımız çalışmaların teminatıdır diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız mütevazı davranıyor. Malatya’nın en uzak mahallerine dahi 2 milyon, 4 milyon, 5 milyon ve 10 milyonluk hizmetleri sadece kırsal ve uzak yerlere değil Malatya’nın her bir bölgesine götürmek çok da kolay değil. Sıcaklarda hizmet götüren ve çalışan arkadaşlarımıza da Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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