Yeni Malatyaspor’un gol silahı Adem Büyük

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'de 20212022 sezonunda Yeni Malatyaspor’un gol ümidi 63 golü bulunan Adem Büyük olacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçına 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor karşısında sahasında çıkacak. Sarısiyahlı ekip, transfer sezonu boyunca 13 futbolcuyu renklerine kattı. Doğu Anadolu ekibinde geçtiğimiz sezon 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Adem Büyük, ligde en fazla gol atan yerli futbolcu olmuştu. İlerleyen yaşına rağmen takımın gol yükünü çeken başarılı futbolcu, kariyeri boyunca Süper Lig’de çıktığı 255 karşılaşmada 63 gol buldu. Sarısiyahlı forma ile 3 sezonda 88 karşılaşmada ter döken Büyük, 27 defa fileleri havalandırdı. Başarılı grafiğiyle dikkat çeken Büyük, Yeni Malatyaspor’un yine en önemli gol silahı olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.