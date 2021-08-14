Yeni Malatyaspor, Ogün Özçiçek ile anlaştı

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Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğu Anadolu ekibi ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Sarısiyahlılar, 14. transferini gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor, Yomraspor’da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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