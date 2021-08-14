Yeni Malatyaspor, Ogün Özçiçek´i kadrosuna kattı

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Yeni Malatyaspor, TFF 3´üncü Lig ekiplerinden Yomraspor´un orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek´i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Yomraspor'da forma giyen Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yomraspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-14 19:30:08



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