Tekeri fırlayan çapa motoruna tır çarptı: 1 yaralı

Malatya’da tekeri fırlayan ve devrilen çapa motoruna tır çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, MalatyaSivas karayolu Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya Hekimhan istikametinde seyir halinde olan ve tekerin fırlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü S.Ö., çapa motorunu devirdi. Arkadan gelen ve sollama yapmak üzere olan B.A. idaresindeki 14 BG 944 plakalı BMC marka tır, çapa motoruna çarparak sürükledi.
Kazada, çapa motoru sürücüsü S.Ö ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelisi kaza yerinde yapılan çapa motoru sürücüsü yaralı S.Ö, 112 ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.