Yazıhan ilk mesire alanına kavuşuyor

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Malatya’nın Yazıhan İlçesi Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanı ile ilçe ilk kez bir mesire alanına kavuşmuş olacak.

Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Vekili Ahmet Çörtük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Hasan Alan, ilçenin İriağaç Mahallesi Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanı projesi ile ilgili incelemelerde bulundular.

Mesire alanında yapılan inceleme sonrasında istişarelerde bulunuldu.

İriağaç Mahallesi Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanının önümüzdeki yaz döneminde bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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