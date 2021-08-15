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Başkan Güder: “Battalgazi’mize büyük bir aşk ve tutkuyla hizmet ediyoruz”

İHA

Başkan Güder: “Battalgazi’mize büyük bir aşk ve tutkuyla hizmet ediyoruz”

“Battalgazi’de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Hanımınçiftliği Mahallesi sakinleri ile devam etti. Mahalle sakinlerine ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile beraber Hanımınçiftliği Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. "Battalgazi’de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi sakinlerinin sorun ve sıkıntıları yerinde dinleyen Başkan Güder, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmada konuşan Başkan Güder, “Battalgazi’ye hizmet etmek aşk ister, sevda ister; bunlarla birlikte proje ister, hizmet ister, yatırım ister. İşte böylesine büyük bir aşk ve tutkuyla Battalgazi’mize hizmet ediyoruz” dedi.

“Mahalle toplantılarını önemsiyoruz”
Battalgazi’de gerçekleştirilen bu mahalle toplantılarıyla vatandaşların sorun ve taleplerine hızlı bir şekilde çözüm üretildiğine dikkat çeken AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bu haklı davayı savunan ve her platformda ön plana çıkaran Hanımınçiftliği bölgesindeki vatandaşlarımız ile bir aradayız. Hanımınçiftliği her seçimde bizlerin yanında oldu. Bizlerde bu bölgenin insanlarıyız. Yerel seçimlerde Battalgazi için Osman Güder başkanımın ismi geçtiği zaman, bu bölgelerde umut var oldu. Başkanımın göreve gelmesi ile çevreyolu üstü ve altı tabiri ilk kez ortadan kalktı. Çevreyolu altı diye tabir edilen bölgelere ciddi hizmetler ve yatırımlar yapıldı. Bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her mahallede sıkıntı olabilir ama önemli olan bu sıkıntıları en kısa sürede çözmek önemlidir. Bizlerde bu toplantıları yapmamızın temel amacı budur. Tüm teşkilatımız ile Malatya’nın ve sizlerin hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

“Battalgazi hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık”
Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırladıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızın startını verdik. Öncelikle görevimiz, ilçemizi bu sıkışan dar makastan kurtarmaktı. Bir diğer problemimiz ise imar sorunuydu. Hanımınçiftliği ve Orduzu başta olmak üzere ilçemizin imar soruruna neşter vurduk hamd olsun. Battalgazi’mizin açılabileceği iki tane yerimiz vardı. Bir tanesi şehri doğuya doğru taşımak diğeri ise kuzeye doğru açılım yapmaktı. İlçemizde yeni alt merkezleri oluşturarak, dar makastan kurtarmak için yoğun çaba ortaya koyduk. Çevreyolu altı tabirini yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla ortadan kaldırdık. Şehit Fevzi mahallesindeki dönüşüm çalışmalarını başlattık. Tabi ki küçük problemler olabilir. Birlik ve beraberlik içinde problemleri çözmektir önemli olan. Malumunuz Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgelerinde alt yapı çalışmalarımız Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte devam ediyor. Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Her gün ve günün her saati sahadayız. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Battalgazi’ye hizmet etmek aşk ister, sevda ister; bunlarla birlikte proje ister, yatırım ister, hizmet ister. İşte böylesine büyük bir tutkuyla Battalgazi’mize hizmet ediyoruz” dedi.

“Halkımızın çizdiği istikamet dışına hiçbir zaman çıkmadık”
“2002’den bu yana Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı” diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Bu güzel toplantıya katılımlarından ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz gerçekten Hanımınçiftliği’ni ve sizleri seviyoruz. Sizlerin bir istek ve talebi varsa bunu çözmek boynumuzun borcudur. Osman Güder başkanımız gecesini gündüzüne katmış, Battalgazi ve sizler için çalışıyor. Battalgazi’de çok güzel hizmetlere imza atmış. Başkanımız bir ile yapılacak yatırımları, Battalgazi’ye kazandırmış. Kendisine teşekkür ediyorum. 14 Ağustos’ta AK Parti olarak 20’nci yıldönümümüzü yaşadık. 19 yıllık iktidarlık dönemimize Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geri dönüp baktığımız zaman Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak fikriyle yola çıktık, hamt olsun ki hiçbir şeyde eskisi gibi olmadı. Herkesi kucaklamaya çalıştık. Bu millet üzerinden istikamet çizmek isteyen herkes ile de liderimizin öncülüğünde çarpışarak geldik. Biz hiçbir zaman halkın istikameti dışında bir istikameti, kendimize yol edinmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da edinmeyiz. Yanlışlarımız eksiklerimiz olabilir, bu yanlışları da milletimiz ile birlikte düzeltiriz. Biz milletle irtibatımızı kesmediğimiz sürece Allah her daim bize yardım eder. 2023 seçimlerine giderken bizlere hangi yolu gösterirseniz o doğrultuda yol almak için buradayız. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’de her zaman sancılı olmuştur. Esasında Türkiye üzerinden niyetleri açık olanlar, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti üzerinden oyun kurmaya çalışıyor. Milletimiz ise bu oyunları her zaman bozdu, Allah’ın izniyle 2023 seçimlerinde de yine bozacak. Büyük resmi asla kaçırmamamız lazım, yoksa Türkiye farklı yerlere savrulur” diye konuştu.

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