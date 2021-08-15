Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında 9. randevu

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Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bordomavili ekiple birbirlerine 9. kez rakip olacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 20212022 sezonunun ilk maçına 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor karşısında sahasında çıkacak. Sarısiyahlı ekip, ligde Trabzonspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 müsabakada Karadeniz ekibi 6 kez sahadan galip ayrılırken, Doğu Anadolu temsilcisi ise 2 defa kazanan taraf oldu.

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