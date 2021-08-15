Çınar: “Gündüzbey’in güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Gündüzbey'de yapımı devam eden Gündüzbey Sosyal Tesislerinin inşaatını incelediler.

Gündüzbey Sosyal Tesisleri inşaatındaki inceleme programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gündüzbey Sosyal Tesisleri inşaatındaki inceleme programı sonrasında açıklama yapan Gündüzbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise Yeşilyurt Belediyesinin güzel hizmetlerine devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Gündüzbey mahallemizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelip, hasbihal ettik. Belediyemizin burada güzel hizmetleri var. Bölgenin yaşam seviyesini yükselten fiziksel yatırımların yanı sıra sokak sağlıklaştırma ve diğer hizmetlerden bizler memnuniyet duymaktayız. Devam eden yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerine gerekli bilgileri paylaştık” şeklinde konuştu.

“Gündüzbey’in güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz”

Gündüzbey’in güzelliklerini doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe taşımaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin kalkınma ve dönüşüm sürecinde desteklerini esirgemeyenlere, AK Parti İl ve İçe Teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlikte, bölgemizin zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla yapımına başladığımız, seçim vaatlerimiz arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizdeki imalat işlerini yerinde takip ettik. Bölgemizin geleneksel sofra kültüründe yer alan ve her biri ayrı bir lezzet olan tava ve fırın yemeklerinin yanı sıra kahvaltılıklarını gastronomiye kazandırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projemizin çatısı altında devam eden yatırımlarımıza farklı bir zenginlik katacağına inandığımız buradaki sosyal tesislerimiz ile buranın yemek kültürünü daha nezih ve güzel şartlarda gelen ziyaretçilerimize sunmuş olacağız. Gündüzbey’in var olan zenginliklerini ön plana çıkartacak mimari yapı ve mekanlara sahip olacak şekilde hizmete sunacağımız bu güzel tesisimiz sayesinde, tarihi bölgelerimizi iç ve dış turizme kazandırmak için başlattığımız yatırımlarımıza farklı bir boyut kazandırmış olacağız. Burası tamamlanıp hizmete girdiği zaman Gündüzbey daha fazla tercih edilecektir. Yeşilyurt hızla gelişip büyürken Gündüzbey’de gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de dere ıslah, ulaşım ağının güçlenmesi, sokak sağlıklaştırma ve diğer hizmetlerimizle yaşanan değişim sürecinden nasibini alacaktır ” diye konuştu.

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