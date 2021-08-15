Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Trabzonspor, tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra özel uçakla Malatya'ya geldi. Bordo-mavili ekibi, havalimanında karşılayan Trabzonsporlu taraftarlar, futbolculara çiçek taktim etti. Kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçı yarın saat 19.15'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolculardan görüntüler

Otobüse binilmesi

Çiçek verilmesi

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-15 21:40:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.