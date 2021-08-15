Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya’da

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Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya’ya geldi.

Ligin ilk haftasında yarın saat 19.15’de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor özel uçakla Malatya’ya geldi. Bordomavili kafileyi, havalimanında karşılayan bir grup taraftar futbolculara çiçek taktim etti. Kafile, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

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