Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

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Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Doğu Anadolu ekibi, Bolu’da gerçekleştirdiği kamp döneminin ardından antrenmanlarına Malatya’da devam etti. Sarısiyahlılar, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam gerçekleştirdiği antrenmanla ligin ilk haftasında yarın saat 19.15’de Trabzonspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

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