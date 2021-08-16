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MTSO ile ETSO kardeş oda oldu Başkan Sadıkoğlu: “Elazığ TSO başkanı ve yönetimi her daim yanımızda” Başkan Arslan: “Oğuzhan başkanımızın başarısına şahidiz”

İHA

MTSO ile ETSO kardeş oda oldu Başkan Sadıkoğlu: “Elazığ TSO başkanı ve yönetimi her daim yanımızda” Başkan Arslan: “Oğuzhan başkanımızın başarısına şahidiz”

Malatya TSO ile Elazığ TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) binasında düzenlenen protokol imza törenine Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odaso (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan ile iki odanın yönetim kurulu ve meclis üyelerinden yoğun katılım gerçekleşti. Malatya TSO olarak bölgedeki tüm şehirleri, oda ve borsaları kardeş olarak, yol arkadaşı olarak gördüklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Elazığ TSO Başkanımız Asilhan Arslan kardeşimizle her daim dirsek teması halindeyiz. Şehirlerimizin ekonomik olarak gelişimi noktasında aynı vizyonda çalışıyor, sık sık istişare ediyoruz. Bugün bu durumu, kardeş oda protokolüyle resmiyete dökeceğiz. Elazığ TSO ile özellikle deprem döneminde ciddi bir işbirliğimiz oldu. Bizlerin girişimi ve TOBB’un da desteği ile ilimize gönderilen 120’yi aşkın yardım tırlarından Malatya’ya lazım olanı Malatya’ya, Elâzığ’a lazım olanı da Elâzığ’a iletmek suretiyle güçlü birlikte çalışmamız oldu. Elazığ, bölgemiz için önemli bir şehir. Özellikle madencilik sektörü başta olmak üzere birçok alanda ciddi ihracat rakamları olan Elazığlı sanayicimizin bu gayreti bizleri mutlu ediyor. 2020 yılının Ocak ayında yaşadığı depremin ardından hızlı bir toparlanma içerisine giren Elazığ’dan, 2021 yılının ilk 7 aylık döneminde 192 milyon dolar gibi bir ihracat yapılmış olması bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi adına sevindiricidir” dedi.
“Bölgemizin ekonomik olarak kalkınması ve büyümesi, biz oda ve borsaların birlikte hareket etmesinden geçiyor” ifadeleriyle belirten Başkan Sadıkoğlu, “Dünya çapında ekonomide büyümenin en önemli unsuru ortak hareket etme kültürüne sahip olmaktır. Bugünden sonra, Malatya ve Elazığ’ın sanayisi, ticareti, turizmi gibi birçok alandaki faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmeyi ve aramızda bilgi paylaşımı yapmayı hedefliyoruz. Çünkü dünyada paylaşınca artan tek şey bilgidir. Bugünden sonra ülkemiz ekonomisine ve üyelerimize yarar sağlayacak projeleri birlikte uygulayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç şüphesiz ki atacağımız bu imzalar odalarımıza da önemli değerler katacak. Kardeş Oda Protokolümüzün, odalarımıza şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Malatya ve Elazığ’ın öteden beri kardeş olduğuna vurgu yapan Başkan Arslan, “Oğuzhan başkanımız ve ekibi, ben ve ekibim göreve geldikten sonra büyük bir sinerji ve ortak akıl yönetim modeli yürüttük. Etle tırnak gibi, kardeş gibi birlikte hareket ettik. Oğuzhan başkanımızın ve yönetiminin şuana kadar Malatya ekonomisine sonsuz katkıları oldu, bunun şahidiyiz. Vizyonerlikleri ile risk alarak şehrin kalkınması için muazzam faaliyetlerde bulundular. MalatyaElazığ kardeşliği tarihe baktığımız zaman binlerce yıla dayanır. Günümüzde de gerek ticarette gerekse sanayide birbiriyle kaynaşmış, iç içe girmiş bir yapıya sahip. Ben Oğuzhan başkanıma bizlere bu fırsatı verdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. İmzalayacağımız kardeşlik protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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