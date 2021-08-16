Hedef 4 günde 44 bin 444 aşı

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda “4 günde 44.444 Birinci Doz Aşı” ödüllü kampanya başladı.

Covid19 pandemisi ile mücadelenin en etkili yöntemi olan aşılama için Malatya’da genç nüfusun aşılama oranını arttırmak adına Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda 1619 Ağustos tarihleri arasında aşısını olan 1744 yaş aralığı vatandaşlar için aşı kampanyası düzenlendi. 1744 yaş aralığında çekilişe katılanlar 19 Eylül’e kadar ikinci doz aşılarını da tamamlamaları halinde yapılacak çekilişe katılacak. Pandemi sürecinde zorlu bir sonbahar yaşamamak, genç nüfusta aşılamayı arttırmak için birçok aşılama noktasından kolaylıkla aşı olunabileceği belirtildi.

“4 günde 44.444 Birinci Doz Aşı” kampanyasına katılanlar 19 Eylül’e kadar ikinci doz aşılarını da tamamlamaları halinde; yapılacak çekilişle 44 tablet bilgisayar, 244 Yeni Malatyaspor forması ve 144 adet 1 aylık MOTAŞ kartı hediye edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.