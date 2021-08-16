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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karabulut, Tercih Rehberi Programı’nın konuğu oldu

İHA

Rektör Karabulut, Tercih Rehberi Programı’nın konuğu oldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TV NET’de Esra Esen Karayeter’in sunduğu “Tercih Rehberi” programına konuk olarak, tercih dönemine yönelik Malatya Turgut Özal Üniversitesi hakkında merak edilenleri cevapladı. MTÜ projeleri, çalışmaları ve fiziki şartları ve imkanlarına da değinen Karabulut, öğrenci adaylarını beklediklerini ifade etti.
“Gençlerin yüreklerine dokunuyoruz”
Tercih döneminin çok heyecanlı geçtiğini ve kendisine ulaşan öğrencilerinin heyecanını paylaştığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Süreç öğrencilerimiz için de çok heyecanlı, her ne kadar online olarak iletişim halinde olsak da gençlerin yüreklerine dokunmayı özledik. İnşallah önümüzdeki süreçte Covid 19 ve bu felaket zincirleri toparlanacak ve öğrencilerimiz bizimle buluşacak, hem mekânsal hem duyusal anlamda mutlu olacakları şekilde bir ortamı hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
“MTÜ kurulduğu bölge itibari ile şehrin dört bir yanını çevreledi”
Malatya’nın doğal güzelliklerine ve MTÜ’nün doğa ile iç içe bir üniversite olduğuna değinen Prof. Dr. Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Malatya Turgut Özal Üniversitemiz Malatya’da kuruldu ve kurulduğu yer itibarıyla şehrin dört bir yanını çevreledi. Sekizinci Cumhurbaşkanımızın Merhum Turgut Özal’ın ismini gençlerimiz özümsüyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşu Malatya İçin müjdeli bir haber oldu. 8 İlçemizde Meslek Yüksekokulumuz ve Battalgazi ilçemizde Ziraat Fakültemiz vardı. Battalgazi, tarihi anlamda önemli bir bölge. Gençler için değerli bir bölge; gençlerin tarihle, doğayla, sanat ve sporla aynı anda buluşabildiği bir kampüs. Üniversitemiz bir şehir üniversitesi tarzında. Tüm şehri ilçeleri ile birlikte çepeçevre; Doğanşehir’den tutun, Darende’ye kadar ve her bir ilçemizde kendine ait güzellikleri olduğu için çevre odaklı ve yenilenebilir özelliklerle eğitim veriyoruz. Mesela Hekimhan’da madenler var ve o madenlerle ilgili bölümleri aktifleştirdik. Hemşirelik bölümü açtık, sivil havacılık bölümü ve diğer taraftan Arapgir Meslek Yüksekokulumuzda iş makineleri operatörlüğü ve mimari restorasyon programımızı aktifleştirdik" şeklinde konuştu.
“Ne kadar çok çalışırsak, o kadar mutlu oluyoruz”
Sağlık alanında yapılan faaliyetlerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, “Tıp Fakültesinin kurulmasıyla Malatya’da 1450 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesi Turgut Özal üniversitesi ismini aldı, afiliye olduk, orada kalite çalışmalarına başladık. Özellikle altyapıyı ve her türlü dokunuşu üniversite hastanesi standardına getirdik. 11 tane her biri aktif merkez kurduk. Mesela Atçılık merkezimiz var, tüm halka açık, akademisyenler, vatandaşlar ailesiyle gelip ata binebiliyor, tarımsal alanları gezebiliyor. Aile bakanlığıyla beraber bir protokol imzaladık, bu protokol ile Kale Meslek Yüksekokulumuzdaki Kale Göl otelimizde, oradaki suyun kenarında, doğa ile iç içe belirli dönemlerde yaşlılarımıza hizmet vereceğiz" ifadelerine yer verdi.
“Türkiye’de ilk akredite olan sivil havacılık yönetim bölümü”
Ziraat fakültesi tek aktif fakültemizdi şu an 6 fakültemiz var. Lisansüstü enstitümüz var, altında; sağlık bilimlerinden, fen bilimlerinden, mühendislik bilimlerinden her türlü alan var. Her türlü teknokent çalışmalarını yapabilecek sanayicilerle bir arada olabilen ekip arkadaşlarımız var. Sivil Havacılık Yüksekokulumuz bu yıl YÖK ile desteklenerek açıldı ve ciddi anlamda heyecanlıyız çünkü Türkiye’de ilk akredite olan sivil havacılık yönetim bölümü. Oradaki hocalarımız da Türkiye’de alanında ciddi anlamda ilerlemiş uluslararası sertifikalarını almış hocalarımız. Gençler şunu söylüyor, sizinle birlikte oluşumuz bizi mutlu ediyor. Tıp fakültesi öğrencilerimizle biz neredeyse ayda bir rektör öğrenci, haftada bir mutlaka dekanımızla bir araya geliyorlar, danışmanlık sistemleri çok aktif çalışıyor" dedi.
Yılın 365 gününün 305’ini etkinlikle geçirdik
Gençlerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için sürekli çaba içinde olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak kendi imkanları çerçevesinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim sistemleri ile de yılın 365 gününde 305 etkinlik yaparak öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Rektör Karabulut, “Mühendislik ve doğa Bilimleri fakültemiz var ve orada Yazılım Mühendisliği çok tercih ediliyor derece sahibi öğrencilerimiz var, bilgisayar Mühendisliğimiz yine çok donanımlı aktif çalışan alanında uzman personellerimiz var ve birçok yazılımımızı kendimiz yazdık. Uzaktan eğitim sistemimiz bize ait. Biz daha üç aylık iken Sağlık Bakanlığı ile uzaktan tıbbi beşeri ürünler sertifikalı eğitimlerini başlattık. Sanat tasarım ve Mimarlık fakültemizde müzik bölümümüzü açtık ve şunu görüyoruz ki gençler sanatla bir aradaysa mutlu olabiliyorlar. Yılın 365 gününün 305’ini etkinlikle geçirdik. Türk Patent Enstitüsü başkanımız Malatya’ya geldi, TÜBİTAK başkanımız, Aselsan başkanımız üniversitede gençlerle buluştular. Öğrencilerimizle istişarelerde bulundular. Gençlerimizin motivasyona, morale ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerimizi her anlamda destekliyoruz
Rektör Prof. Dr. Karabulut, “İş adamlarımız Malatya’yı çok seviyorlar ve sahip çıkıyorlar. Öğrencilerimize burs imkanları da sağlıyorlar. Gençler kendilerini evlerinde hissediyorlar. Rahmetli iş adamımız Vahap Küçük Meslek Yüksekokulundaki tüm öğrencilerine burs veriyordu ve burs şuanda da devam ediyor. Tüm fakültelerde ilk 3’e giren öğrencilerimize Malatya Turgut Özal Geliştirme Vakfı aracılığıyla başarı bursu veriyoruz. Benim patentli bir çalışmam var, Kayısı onun gelirlerini oraya bağışladık. Kendi ürettiğimiz dezenfektanımızın gelirlerini oraya aktardık. Gençler duymayı, görmeyi ve dokunmayı özlemiş. Bizler sizin yanınızdayız. Gençler bunu duymak istiyor. Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulumuzda Kültür Bakanlığımız ile Türkiye’de ilk defa olan bir protokol imzaladık. O protokolde gençler daha stajlarında işleri hazır mezun oluyorlar" dedi.
Rektör Karabulut öğrencilerine şu temenniler ile sözlerine son verdi:
“Gençlerimiz üniversite tercihleriniz yaparken özellikle danışman hocalarından destek alsınlar. İnanın ki Malatya doğasıyla, yeşiliyle, Malatyalıların sahiplenmesi ile güvenilir bir şehir. Yurtların iç temizliğine kadar bizzat gider kontrol ederim. Psikolojik danışma merkezimiz var mesela. Gençlerin morali bozuksa destek alabiliyorlar. Rektöre Mesaj Var’ dan ulaşıp günün hangi saati olursa ulaşıp destek olmaya çalışıyoruz. Öğrenci dostuyuz ve uluslararası çok çalışmamız var. Tüm öğrenci adaylarımızı birlikte çalışmak, birlikte başarmak üzere üniversitemize bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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