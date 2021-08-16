Şehitliğe anlamlı ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Malatya şubesinden şehitlik ve şehit ailelerin ziyaret gerçekleştirildi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Malatya şube başkanı Mustafa Gözükara, Hekimhan Sarıkız Mahallesi’nde şehit Güner Erdem'in ve Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay 'in kabrini ve baba ocağını ziyaret etti. Şehit alilerine yanında olduklarını hissetirmeye çalıştıklarını ifaden eden Başkan Gözükara, "Kahraman, aziz şehitlerimiz Uzman Çavuş Güner Erdem'i ve Hacı Halil Kızılay 'ı kabrinde ziyaret ettik. Vatan için yaşayıp ölen, toprağa değil kalbimize gömülen şehidimize, kuranlar okuduk, dualarımızı göndererek ailesine ve şehidimize yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip çıkarsan şehidine, gazilerine, vatanına bu vatan batmayacaktır" şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.