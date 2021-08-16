Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü, lise öğrencilerini bekliyor

Malatya'da hizmet veren Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2. şubesi bünyesinde bulunan yeni bölümleriyle eğitime başlayacak.

Malatya'da hizmet veren Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, devlet teşvikli 2. şubesini yeni bölümleri ile hayata geçirdi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Ahmet Polat Kaya, yeni kurulan şubeyle mesleki eğitimi önceliğe alarak ve sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Okulun kurulduktan sonra elektrikelektronik bölümünün büyük ilgi gördüğü belirten Kaya, “Şimdi de Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Kimya Teknolojileri bölümleri ile hem kız hem de erkek öğrencileri alabileceğimiz yeni, modern binamızda Malatya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanımızda öğrenim gören öğrencilerimize genel kültür derslerinin dışında ağırlıklı olarak İngilizce, temel elektrikelektronik, insan anatomisi ve insan fizyolojisine yönelik tıp dersleri ve seçtikleri dallarlara uygun biyomedikal cihazlarla ilgili meslek dersleri verilmektedir. Öğrencilerimizin 320 saat staj yapma zorunluluğu vardır. Yaz aylarında tam teşekküllü hastaneler ve büyük medikal firmalarda staj yapma imkanı bulan öğrencilerimiz, yaptıkları bu stajlarda iş hayatında çalışma tecrübesini kazanacaktır. Okullarının hem özel, hem de ücretsiz olması nedeniyle veliler ve öğrenciler tarafından da oldukça cazip karşılandığını belirten Kaya, “Kayıt için puan şartının aranmaması da öğrencilerin tercih nedenleri arasında dedi.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bitiren öğrencilerin teknisyenlik ünvanı aldığını ve işyeri açma belgesine sahip olabileceklerini belirten Kaya, “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını bitiren öğrencilerimize "Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni" ünvanı verilir. Mezun pozisyonundaki öğrencilerimize diplomalarıyla birlikte işyeri açma belgeleri de verilmektedir. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı, mezunlarının, iş bulma konusunda sıkıntı çekmediği çok özel bölümlerden birisidir. Mezunlarımız; Biyomedikal Mühendislikleri başta olmak üzere, ilgileri ve istekleri doğrultusunda istedikleri fakültelere gidebilmektedirler. Ayrıca; günümüz Türkiye’sinde iş bulma sıkıntısı olmayan biyomedikal, odyometri, protez, ortez, elektronörofizyoloji gibi programlara yerleşebilmektedirler. Teknoloji Fakülteleri, MTOK Biyomedikal Mühendislikleri, bizim öğrencilerimiz için kontenjan oluşturmakta ve dolayısıyla öğrencilerimizin rakibi yine mesleki kökenli öğrenciler olmaktadır. Böylece bizim öğrencilerimizin Teknoloji Fakültesi, MTOK Mühendisliklere kolaylıkla kazanabilmektedirler. Okulun vermiş olduğu diplomaların Avrupa Birliği’nde geçerli olması ( Europass) ise en büyük artılarından biri olarak dikkat çekiyor. 4 Yıl boyunca eğitim ücretleri tamamen devlet desteği ile karşılanıyor. Bizde Malatya’ya yeni bir hizmet Bölümü getirdiği için Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

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