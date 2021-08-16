Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 4 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 41'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Hamsik’in ortasında Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi. 01
10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 02
24. dakikada Hafez’in sol kanattan ortasında Adem Büyük’ün kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Nwakeme’nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 03
32. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 13
42. dakikada Gervinho’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. 14
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Volkan Narinç xx
Yeni Malatya: Ertaç Özbir xx, Haddadi x, Wallace x, Semih x, Hafez xx, Buğra Çağıran xx, Mallan x, Aabid xx, Mustafa Eskihellaç xx, Tetteh xx, Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Gameli, Ndzieye, Mert Örnek, Osman, Atakan Müjde, Taha Gür, Nshimirimana, Mert Altıntaş, Kubilay
Teknik Direktör: İrfan Buz
Tabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, İsmail xx, Victor Hugo xx, Edgar Le xx, Berat xx, Bakasetas xxx, Hamsik xxx, Gervinho xxx, Nwakaeme xxx, Djaniny xx
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Cornelius, Trondsen, Yunus Mallı, Murat Akpınar, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bakasetas (dk. 3), Nwakaeme (dk. 10), Gervinho (dk. 29), Hamsik (dk. 42) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 32) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Nwakaeme (Trabzonspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.