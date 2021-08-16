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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-5

DHA

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-5


Taha AYHAN / MALATYA (DHA)- STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir Wallace, Semih Kaya, Haddadi, Mallan (Dk. 45 Kubilay), Aabid, Mustafa Eskihellaç (Dk. 82 Mert Altıntaş), Buğra Çağıran (Dk. 45 Nshimirimana), Hafez, Adem Büyük, Tetteh (Dk. 68 Osman Haqi)
TRABZONSPOR: Uğurcan ÇakırPerez, Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 83 Trondsen), Bakasetas (Dk. 82 Yunus Mallı), Gervinho (Dk. 46 Cornelius), Nwakaeme (Dk. 70 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 88 Murat Cem Akpınar)
GOLLER: Dk. 32 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) Dk. 3 Bakasetas, Dk. 11 Nwakaeme, Dk. 29 Gervinho, Dk. 42 Hamsik, Dk. 66 Djaniny (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Adem Büyük, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor) Nwakaeme, (Trabzonspor)Süper Lig'in ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu. 3'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hamsik ortasını yaptı. Bakasetas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
11'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Djaniny, pasını solundaki Nwakaeme'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.
17'nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Gervinho, çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Bakasetas'ın şutunda savunmadan seken top kornere gitti.
19'uncu dakikada Yeni Malatyaspor serbest vuruş kazandı. Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
29'uncu dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Nwakaeme'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gervinho'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.
32'nci dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa ortasını yaptı. Arka direğe açılan topta Adem'in vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-3.
41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasına giren Gervinho içeri çevirdi. Arka direkte Hamsik'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
64'üncü dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
66'ncı dakikada atışı kullanan Djaniny, topu ağlara gönderdi: 1-5.
71'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Djaniny'nin ortasına arka direkte Bakasetas kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
78'inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Adem Büyük, pasını Osman'a aktardı. Osman yanındaki Nshimirimana'yı gördü. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Adem'in golden önce faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.
85'inci dakikada savunma arkasına sarkan Adem, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi, VAR incelemesi sonrasında Adem'in ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-08-16 21:37:26

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