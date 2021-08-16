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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ağaoğlu: "Trabzon'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi"

İHA

Başkan Ağaoğlu: "Trabzon'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor karşısında alınan 51'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada mücadelelerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 51 mağlup etti. Maçın ardından, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin Trabzonspor ve rakiplerinin şampiyonluk adaylığıyla ilgili sorusuna Ağaoğlu, "Diğerleri ne yapacakmış abi? Böyle soru sormayın ya. Trabzon ve Beşiktaş ligin en büyük adayı. Diğerleri ne yapacak? 2. 3. Lig'e mi oynayacak? Çok erken. Bugün bunu konuşmak için o kadar erken ki. Bana göre hakikaten uzak yorumlar. Ama şunu her zaman söyledik; Trabzon'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Ama rakiplerimize de saygı göstermemiz lazım. Göstermediğimiz anda öyle bir yere yapıştırırlar ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ligin ilk maçını kazandık, o kadar" dedi.

“Transferlerden şahsım adına oldukça memnunum”
Trabzonspor’un transfer yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Ağaoğlu, "Uzun bir sürecin sonunda gerçekleşen transferler bunlar. Uzun analizler sonucunda kulübün de finansal ve ekonomik dengeleri doğrultusunda yapılan transferler. Transferleri erken gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu son 3 maçta gördük. Yeni oyuncuların yüzde 7080 oranında katkı aldık. Cornelius ve Hamsik de belki antrenman eksikliği olabilir. Peres de katkı verdi. Transferlerden şahsım adına oldukça memnunum” diye konuştu.

“Roma, çok zor bir kura”
UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Roma eşleşmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç. Roma, çok zor bir kura. Abartmıyorum, Şampiyonlar Ligi’ne mi kura çektik dedik. Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç ama Molde'yi geçtiğimiz gibi, Roma'yı da geçeriz. O günün koşullarına bağlı" şeklinde konuştu.

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