Üniversite, ürettiği balı satışa çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ürettiği balları satmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen yüzde 100 doğal petek ve süzme balın kilosu 100 TL’den satılıyor.

Doğal bal temin etmek isteyenler İnönü Üniversitesi öğrenci yaşam merkezi altındaki Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvuracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.