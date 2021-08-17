Yeni Malatyaspor’dan kötü başlangıç

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor’a 51’lik skorla mağlup olarak geçen sezon olduğu gibi bu sezon da lige galibiyetle başlayamadı.

Geçen sezonun ilk haftasında da Fatih Karagümrük’e deplasmanda 30 mağlup olan Yeni Malatyaspor böylelikle son iki sezon lige mağlubiyetle başlamış oldu. Ligin ikinci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Doğu Anadolu ekibi Yeni Malatyaspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak lige moralli devam etmek istiyor.

Yeni Malatyaspor mağlubiyetle başladığı geçen sezonu 16. sırada bitirerek kümede kalmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.