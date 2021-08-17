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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat sektörü üzerine istişare

İHA

İnşaat sektörü üzerine istişare

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimiyle bir araya gelip, inşaat sektörü üzerine istişare toplantısı düzenledi.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile verimli bir görüşme yaptıklarını ifade eden Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği( MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 1,5 yıldır zorlu bir süreçten geçen inşaat sektörünün tüm paydaşlarının sorun ve taleplerini ele aldıkları toplantının verimli geçtiğini söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise katılımcı ve çözüm odaklı hizmet anlayışları gereği tüm sektörlerin taleplerini dikkate aldıklarını ve kalıcı çözümler üretmek adına birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını söyledi. Yeşilyurt’ta inşaat sektörünün talep ve beklentilerini yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Çınar, "Müteahhitlerimiz ve inşaat sektörünün tüm paydaşları ilçemizin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde projelerini hayata geçiriyorlar. İlçemizin farklı noktalarında bu sektörümüzün faaliyetlerini yakından görebilirsiniz. Müteahhitlerimizin yanı sıra bu sektörün yan kollarındaki iş yeri sahipleriyle sık sık bir araya gelerek, fikir alış verişi yapıyoruz. Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız gereği tüm sektörlerin olduğu gibi inşaat alanında iş yapan, üretim gerçekleşen işadamlarımızın taleplerini önemsiyoruz. Kentimizin ekonomik hayatının gelişmesinde etkin ve aktif rol oynayan inşaat sektöründe yaklaşık 300’e yakın iş kolunun da bu alana yönelik üretim yapmaktadır. İnşaat malzemesi, elektronik eşya, mobilyacı, sıvacı, tefrişatcı ve beyaz eşya başta olmak üzere birbirinden çeşitli alanlarda alın teri döküp emekleriyle rızkının peşinden koşan çok değerli esnaflarımızın ve çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve destekçileriyiz. Dünya’da olduğu gibi ülkemizin de ekonomisi başta olmak üzere toplumsal hayatı etkileyen pandemi ve doğal afetler inşaat sektörünün de doğal olarak etkilenmesine neden oldu. Ancak bu zor günler geride kalacak, güçlü bir devletimiz var, her türlü önlem alınmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak kendi bölgemizde üretim yapan tüm sanayici ve işadamlarımızın sorun ve beklentilerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz, gereken mücadeleyi veriyoruz. İnşaat sektörünün işlerini hızlandırmak içinde gereken tüm kolaylığı sağlıyoruz” dedi. Malatya’nın gelişmesinde inşaat sektörünün büyük gayretleri olduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Ülkemizde ki inşaat sektörün de yaşanan sorun ve sıkıntılar dünya genelinde de yaşanmaktadır. Ekonomiyi yakından takip edenler bu durumun farkındalar ve gelişmeleri takip ediyorlar, haliyle bu durum sadece Malatya’yı etkileyen bir durum değil, dünya piyasalarındaki yükselmelerden kaynaklanan gelişmelerdir. Sorunların aşılmasıyla ilgili bizlere ulaşan talepleri ilgili Bakanlıklarımıza ileteceğiz. Yaşanılan zorlu günlerin geride kalacağına yürekten inanıyorum, bizlerde sizlerle sürekli görüşüyoruz. Malatya’nın ekonomik hayatının gelişmesi ve kalkınmasına destek sunan tüm sektörlerin, işadamlarımızın ve sanayicilerimizin her daim yanındayız. Bu tür istişare toplantılarından önemli sonuçlar çıkartıyoruz ve iletilen taleplerin çözülmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Ülke ve kent ekonomisine katkı sunan her yatırımcı bizim için kıymetli ve değerlidir” diye konuştu.

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