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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, kursiyerlerle buluştu

İHA

Başkan Güder, kursiyerlerle buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, semt konağında açılan halı dokuma kursundaki kursiyerlerle bir araya gelerek, sohbet etti.
Her fırsatta toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi tarafından Fırat Mahallesi’nde açılan Halı dokuma kursundaki kursiyerlerle buluştu. Halı dokuma sanatını öğrenen kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Güder, üreterek ekonomiye katkıda
bulunmak isteyen hanımlara kolaylıklar diledi.
“Başkanımızın nazik ziyareti bizi onurlandırdı”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Usta Öğretici Hafize Gülbahar, “Battalgazi Şehit Osman Günaydın Halk Eğitim Merkezinde İşkur ile gelmiş olan tüm kadınlarımıza halı dokumalarına yardım ediyoruz. Kadınlarımız bu kurs ile el sanatlarını geliştiriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızın bu nazik ziyareti de bizleri mutlu etti, onurlandırdı” şeklinde konuştu.

“Başkanımız Battalgazi için büyük bir şans”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçe için büyük bir şans olduğunu aktaran Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, “Mahallemiz ile ilgili sorunlarımızı daha önce Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e iletmiştik. Parklarımız ile alakalı sorunlarımızı söyledik ve başkanımız sağ olsun hemen ilgilendi. Başkanımıza bir telefon kadar yakınız ve ilçemiz için büyük bir şans. Bugünde başkanımız mahallemizde açılan kursumuzu ziyaret etti. Kursiyerlerimiz kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini hediye ettiler. Battalgazi’mize ve mahallemize verilen hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her daim kadınlarımızın yanındayız”
Battalgazi Belediyesi olarak eğitim ve kültür hizmetleri açısından yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Güder ise “Battalgazi Belediyesi olarak eğitim ve kültür hizmetleri açısından yoğun bir çalışma içindeyiz. Battalgazi Belediyesi olarak Tarihi Silahtar Mustafapaşa Kervansaray’ında açmış olduğumuz kurslarımız var. Orada da halı dokuma kursumuz aktif olarak hizmet veriyor. Bugünde Fırat mahallemizde bulunan kursumuzu ziyaret ettik. Kursiyerlerimizin yaptıkları çalışmaları yerinde gördük. Halıcılık zor bir meslek ve bu kurstaki kadınlarımız cidden büyük bir azimle emek veriyorlar. Kadınlarımız burada meslek öğreniyorlar, stres atıyorlar. Ayrıca kurslarımıza katılan vatandaşlarımız aile bütçesine de katma değer kazandırmakta. Kursiyerlerimiz şu anda küçük metrajlı halılar dokumaktalar. İleriki aşamada daha büyük halılar dokuyacaklar. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her daim kadınlarımızın yanındayız. Bu kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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