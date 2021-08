Rektör Karabulut: “Yüzde 85 öğrenci memnuniyet oranımız var”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bir televizyon programında, “Yüzde 85 öğrenci memnuniyet oranımız var. Her yıl bir önceki yıla fark atarak ilerliyoruz” dedi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ulusal bir televizyon kanalında (Akit TV) İsmail Öz’ün sunduğu “Eğitim Atlası” programına konuk olarak, tercih dönemine yönelik MTÜ hakkında merak edilenleri cevapladı, üniversitenin çalışmaları ve projeleri hakkında canlı yayında bilgiler verdi.

MTÜ’nün kuruluş süreci ve kurumsallaşma çalışmalarına değinen Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluş hikayesinden bahsedeyim; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanımız Malatyalı Merhum Turgut Özal’ın vefatının yıl dönümünde kuruluş kanununu açıkladı, Malatya Turgut Özal’ın ismini memleketi Malatya’da yaşatacağız dedi ve onun üzerine sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile kurucu rektör olarak atandım. Ziraat Fakültemiz ve 8 tane Meslek Yüksekokulumuz vardı. Kuruluş sürecini tamamlamak tabii zordu, kurucu olmak ayrıca da bir gurur ve Malatya için de kadın rektör anne rolünü hissettirebilmek adına bir gurur” ifadelerine yer verdi.



“Sürdürülebilir, kesintisiz ve güvenli eğitim, yaşam boyu öğrenim”

Pandemi sürecinde yaşam boyu öğrenim hedefi ile sürdürülebilir, kesintisiz ve güvenli eğitim sistemi olan uzaktan eğitim sistemlerini hayata geçirdiklerini belirten Karabulut, “Uzaktan eğitim artık yeni dünyanın olmazsa olmazlarındandır. Üniversitenin kuruluşundan beri maalesef Covid 19 süreci etkilese de uzaktan eğitimlerimizi çok güzel götürdük. Özellikle Mühendislik fakültemizdeki, yazılım mühendisliğimizde çok donanımlı akademisyenlerimiz ile kendi yazılımlarımızı ürettik.

Yazılım mühendisliğimiz ile tıp mühendisliği, genetik alanında yapılan çalışmalar, yapay zeka gibi kavramlar artık çok ön planda ve kendimizi bunlara odaklıyoruz” dedi.

“Gençlerin etik değerleri hissedebileceği şekilde bilim, emek, özveri ve kaliteyi odak aldık”

Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile bilimsel araştırmaları uygulamalar yaptıklarına dikkat çeken Karabulut, “Bizim kayısı ürün geliştirme merkezimiz var, psikoloji danışma rehberlik servisimiz var.

Gençlerin canı sıkıldığında, bizzat yanlarında olabiliyoruz, her türlü destek ile onları pozitif motive edecek hocalarımız danışmanlık hizmeti veriyorlar. Uzaktan eğitim sistemimizde hem birebir canlı ders yapabiliyorlar hem de onu sonradan dinleyip hocayla birebir iletişime geçebiliyorlar. Gençlerin etik değerleri hissedebileceği şekilde bilim, emek, özveri ve kaliteyi odak aldık” ifadelerini kullandı.



“Üniversiteye yapılan yatırım geleceğe yapılmış oluyor”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya’ya ikinci Tıp Fakültesi kuruldu ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi ile afiliye olduk. Her zaman ekip ruhu ile çalışıyoruz. Bir şehrin ve ülkenin kalkınmasında eğitim çok önemli ve üniversiteye yapılan yatırım geleceğe yapılmış oluyor. İş adamlarımız özellikle meslek yüksekokullarımızda öğrencilerimize ciddi anlamda katkı sunuyorlar. Mesela Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulumuz var, bizzat iş adamının katkıları ile yapıldı, bu sene yurtları da yapıldı, ilin yerel yöneticileri de her türlü desteği veriyorlar ve gençlerin bulundukları yerde mutlu ve güvende hissedecekleri şekilde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Malatya sağlıklı bir yaşam için tercih edilecek bir şehirdir”

Konaklama, ulaşım ve burs konusunda gelen sorulara cevap veren Rektör Karabulut, “Bize en çok gelen sorular, ulaşım nasıl, yurt var mı, biz kendimizi mutlu hissedebilecek miyiz?

Biz de kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Bizdeki en önemli farkındalık şudur, sosyal iletişim anlamında borsa olsun, sanayi odası ile olsun, sanayicilerimizle birçok uluslararası anlaşma yaptık. Şehir yapısı olarak tüm imkanlara ulaşım kolayca sağlanabiliyor, Malatya coğrafi konum olarak tam bir öğrenci şehridir diyebiliriz. KYK yurtlarımız öğrencilerimiz için hizmet vermekle birlikte, Belediyelerimizin ulaşım konusunda öğrencilerimize desteği de tercih edilmemiz de önemli etkenlerden. Aynı zamanda MATÖV vakfımız ve hayırsever iş adamlarımızın destekleri ile öğrencilerimize burs imkanları sağlıyoruz. Malatya, gençlerin rahatça şehirde dolaşıp ulaşım sağlayabileceği şehir.

Yurtlarımıza bizzat giderim nerede kalıp ne yediklerini kontrol ederim bazen onlarla sıraya girip yemek yeriz. İletişim çok önemli, gençlerin kendilerini mutlu ve motive hissedebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz ve bu ortam yeşilin içinde. Biliyorsunuz özellikle green kampüs terimi çok fazla geçer ve biz de bunu iki taraftan; Battalgazi ve Yeşilyurt yerleşkemizde sağlıyoruz. Malatya’nın ulaşımı, yaşamı, havası muhteşemdir kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için tercih edilecek bir şehirdir” şeklinde konuştu.

ARGE ve ÜRGE çalışmalarını arttırdıklarını belirten Karabulut, “Mesela kayısı çekirdeğinden elde ettiğimiz patentli ürünlerimiz var; kansere yönelik, immun sistemi geliştirici, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler ürettik. Apiterapi yapan merkezimiz var, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp merkezimizi kurduk. Malatya iyi bir üniversite şehri oldu. Bir proje yaptık, Ziraat Fakültesi hocalarımız Kenevir ekti ve polenlerinden elde edilen antikanserojen bir sıvı ile uluslararası bilimsel çalışmalar ve yayınlar yaptık. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokolle tıbbi ürün temsilciliği sertifikasını üç ay içerisinde uzaktan eğitimle verdik. Bunu yapabilen Türkiye’deki üç ilden birisi olduk” dedi.



“İstihdam imkanları doğrultusunda nitelikli öğrenciler yetiştiriyoruz”

Karabulut, alanlarında uzman akademik kadro ile nitelikli öğrenciler yetiştirdiklerini ve istihdam imkanları doğrultusunda eğitim imkanı sağladıklarını ifade ederek, “Mesela Battalgazi Meslek Yüksekokulumuzda Yerel Yönetimler bölümü var her hafta bir belediye başkanımıza ağırlıyor gençlerle buluşturuyoruz. 226 tane öğretim üyemiz, 26 tane alanında çok uzman profesörlerimiz var, Tıp Fakültemizde birbirinden donanımlı hocalarımız var. Herkesin kendini huzurlu ve mutlu hissedebileceği Öğrenci Yaşam Merkezimiz var. Atçılık merkezimiz var, birbirinden güzel safkan atlarımız var. Teknoloji Transfer merkezimiz, Hayat boyu öğrenme merkezimiz var, Sürekli eğitim merkezimiz var, Kadın ve aile araştırma merkezimiz var. Sahne sanatları bölümümüzde çok değerli alanında uzman hocalarımız var” şeklinde konuştu.



“Ölçmediğinizi değerlendiremez ve geliştiremezsiniz”

Rektör Karabulut, “Geçmişten bugüne, bugünden yarına bırakacağımız eserler olacak, bizzat bizler yapacağız onlar yapacaklar, bilim üretmeye devam edeceğiz. Gençlerin kendilerini güvende hissedecekleri, kaliteyi hissedecekleri, ahlaklı ve güçlü toplumu hissedebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Her sınıfımızda barkod sistemi ile giriş çıkışlarda anket yapıyoruz çünkü ölçmediğinizi değerlendiremez ve geliştiremezsiniz. Yüzde 85 öğrenci memnuniyet oranımız var. Her yıl bir önceki yıla fark atarak ilerliyoruz. Nereyi tercih ederlerse etsinler mutlu olsunlar, sevgi dolu olsunlar, Allah’a inancı, bayrağa olan sevgiyi yitirmesinler. Biz onlar için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” ifadeleri ile sözlerine son verdi.

