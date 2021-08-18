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Horata deresi etrafındaki dönüşüm yatırımları Eylül’de tamamlanacak Çınar: “Yeşilyurt’ta kurulan yeni yaşam alanları, kentimize yeni güzellikler kazandırıyor

İHA

Horata deresi etrafındaki dönüşüm yatırımları Eylül’de tamamlanacak Çınar: “Yeşilyurt’ta kurulan yeni yaşam alanları, kentimize yeni güzellikler kazandırıyor

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Horata Deresi etrafında gerçekleştirilen dönüşüm yatırımları Eylül ayı itibariyle tamamlanmış olacak.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çilesiz Mahallesindeki Horata Deresi etrafında yapımı devam eden sosyal yaşam alanları, ağaçlandırma ve spor sahalarını incelediler. Horata Deresi etrafında devam eden yatırımlarla Yeşilyurt’a yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun gizli kalmış doğal ve sosyal zenginliklerini yeni yatırımlarla ön plana çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl başlatmış olduğumuz Horata Deresi ıslah çalışmaları, aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, sosyal donatılar ve oturma grupları gibi yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üç ayrı etap halinde yürüttüğümüz buradaki dönüşüm yatırımlarımızın ilk etabındaki yeşil alan ve park çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Dönüşüm projemizin ikinci ve üçüncü etabındaki toprak tesfiye, çimleme ve alt yapı çalışmalarımızı Eylül Ayı itibariyle tamamlayarak Horata Deremizin tüm güzelliği ve sakinliğini gözler önüne sermiş olacağız. Buradaki yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarımızla birlikte ilçemize 15 bin metrekare yeşil alan daha kazandırmış olacağız. Horata Deresi etrafındaki projemizle birlikte 214’ncü parkımızda tamamlanmış olacağız.Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yeni yatırımlarımızla artırıp vatandaşlarımıza daha yeşil, daha ferah ve daha güzel mekanlarda dinlenme ve spor yapma fırsatı sunmuş oluyoruz. İlçemizin kalkınma sürecinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır ile beraberindeki heyete projelerimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt’un ismine yakışan hizmetlere kavuşmasından mutlu olduklarını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “ Yeşilyurt Belediyemiz tarafından Çilesiz Mahallesi’nde devam eden yeni spor sahaları, soyunma odaları, Horata Deresi etrafındaki dere ıslah, çevre düzenleme, sosyal yaşam alanları gibi yatırımlarla bölgemize kıymetli eserler kazandırılıyor. Horata Deresi etrafındaki yeni yaşam alanları gerçekten çok güzel ve şık olmuş .İlçemizdeki 214’e yakın parkımızın hizmete sunulmasının yanı sıra bu alanların temizliği, bakımı ve çevre düzenlemelerinin titizlikle yapılıyor olması da ayrı bir güzelliktir. Dolayısıyla parkların olması kadar parkların bakımı, yeşilliğini koruması, dikilen ağaçların bakımı ve spor aletlerinin bakımı gibi hizmetlerin aksamadan yürütülmesi de bu açıdan önemlidir. Bu tür çalışmaları ekibiyle birlikte başarıyla sürdüren Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Horata Deresi gerçekleşen yatırımlarla neticesinde gerçekten çok güzel olmuş, üç ayrı etap halinde yürütülen çalışmalarla buranın sosyal ve doğal kimliğine yakışır bir yatırımlar yapılıyor olması hepimizi mutlu etmektedir. Spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun aletleriyle bu bölgemize yeni bir yaşam alanı daha kuruluyor. Sahada canlı, istekli ve hareketli bir şekilde çalışıp güzel yatırımların Malatya’ya kazandırılmasında ekibiyle birlikte çalışan Belediye Başkanımızı Mehmet Çınar’ı kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanımız ve ekiplerinin sürekli halkla iç içe olmaları, sahada aktif ve dinamik bir şekilde çalışmaları bölgemizin gelişmesi ve yerel yönetimler adına takdir edilecek bir çalışma yürütüyorlar ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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