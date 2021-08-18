Türkiye’de son 10 yıldaki depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı Malatya'da son 10 yılda 10 bin 51 deprem meydana geldi

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde AFAD tarafından Türkiye’de son 10 yılda meydana gelen depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası yayımlandı. Haritaya göre, Malatya'da son 10 yılda 10 bin 51 deprem meydana gelirken Malatya Türkiye'de ilk 5'te yer aldı.

AFAD son 10 yıldaki depremlerin İnteraktif Koroplet Haritası'nı yayımladı. Haritaya göre Türkiye genelinde son 10 yılda toplam 279 bin 357 deprem meydana geldi. Depremlerin en çok meydana geldiği iller ise sırayla Van, Muğla, Manisa, Kütahya ve Malatya olarak tespit edildi.

17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde yayımlanan verilerde Malatya'da ilk 5'te yer aldı. AFAD verilerine göre Malatya'da son 10 yılda 10 bin 51 deprem meydana geldi. Malatya'da özellikle 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra çok sayıda deprem meydana gelmişti. Açıklanan veriler Malatya'daki deprem gerçeğini tekrar gözler önüne serdi.

AFAD verilerinde ilk 5'te yer alan illerden Van'da 19 bin 209, Muğla'da 18 bin 183, Manisa'da 18 bin 88, Malatya'da ise 10 bin 51 deprem meydana geldi. Yine açıklanan verilere göre son 10 yılda 56 ilde 02 bin arasında, 11 ilde 26 bin arasında ve 7 ilde ise 49 arasında deprem meydana geldi.

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