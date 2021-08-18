Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı

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Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

5 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli ekip, gün içerisinde Çiftpınar'ın takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Doğu Anadolu ekibi 28 yaşındaki başarılı defans oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarısiyahlılar, transferi 'Yuvana hoş geldin Sadık' paylaşımıyla açıkladı.

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