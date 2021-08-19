Sadık Çiftpınar'dan taraftara mesaj

Fenerbahçe’den ayrılarak Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Sadık Çiftpınar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda taraftara "kaldığımız yerden devam" mesajı verdi.
5 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarılacivertli ekipten geçtiğimiz gün ayrılan 28 yaşındaki defans oyuncusu, Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Çiftpınar, transferin gerçekleşmesini heyecanla bekleyen Yeni Malatyaspor taraftarına yaptığı paylaşımla mesaj verdi. Başarılı futbolcu, sözleşme imzaladığı esnada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Yeniden evde olmak mutluluk verici. Eski günlerdeki gibi aynı hırs, aynı heyecan ve tutkuyla kaldığımız yerden devam” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.