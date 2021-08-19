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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni sanayi sitesi esnaflarının taleplerini dinlediler

İHA

Yeni sanayi sitesi esnaflarının taleplerini dinlediler

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Sanayi Sitesindeki esnafları işyerlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinlediler.
Yeni Sanayi Sitesinde ki esnafların yanı sıra alış veriş için gelen vatandaşlarla samimi sohbetler yapan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beklenti ve istekleri dinleyerek, kalıcı çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarları Odası Başkanı Cevdet Özyalın’ı makamında ziyaret ederek, esnafların istekleri üzerine istişare ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarları Odası Başkanı Cevdet Özyalın, esnaflara verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Esnafların rahat ve güvenli ortamlarda ticaretini sürdürmesi için her türlü desteği sağladıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sayın Vekilimiz Hakan Kahtalı ile bizleri güzel ve samimi bir şekilde ağırlayan bütün esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Malatya’nın en büyük ilçesi olmamız vesilesiyle farklı bölgelerimizdeki organize sanayi bölgeleri, Özsan ve yeni sanayi sitesi gibi kentimizin ekonomik hayatının kalbi durumundaki bölgelerimizle yakından ilgileniyoruz. Esnaflarımız ve sanayicilerimizle sürekli istişare halindeyiz, birlikte hareket ederek kent ve ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmanın gayreti içerisindeyiz. Önerilerinden sürekli faydalandığımız esnaflarımızın rahat bir ortamda zanaatlarını icra etmeleri ve ticaretlerini güzel bir ortamda sürdürmeleri noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Sanayi alanlarımızda yapılacak çalışmaları ve yenilikleri oda başkanları ve esnaflarımızla istişare halinde gerçeğe dönüştürüyoruz. Esnaflarımızın daha kaliteli ve hızlı iş yapmaları için gereken kolaylığı sağlıyoruz. Özellikle ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili güzel çalışmalar yaptık. 2017 ile 2018 yılları arasında esnaflarımızın birçoğunun ruhsatla ilgili yaşadıkları problemleri oda başkanlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde yüzde 20 civarında olan ruhsat seviyesini yüzde 90’a çıkardık. Ruhsatla ilgili güzel gelişmeler esnaflarımızın işgücünü artırdı, sunulan hizmetlerin kalitesini artırdı. Esnaflarımızın üretim ve imalatlarını daha seri ve güzel yapmaları içinde tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Ekonominin belkemiği olan esnaflarımız ne kadar kazanırsa ve ticaretini geliştirirse o denli ilçe, kent ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlıyor. Gösterdikleri misafirperverlik ve güler yüzlü yaklaşımlarından dolayı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Modern ve güzel bir sanayi sitesini şehre kazandıracağız”
Yeni Sanayi Sitesinin kent ekonomisinin kalbi niteliğinde olduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “Burada yaklaşık üç bin esnafımız ticaretini yapıyor. Tamircisinden mermercisine, demircisinden ahşap işlerine kadar farklı iş kollarında iş ve üretim yapan esnaflarımız emek ve alın teriyle ekmeklerini kazanıyorlar. Buradaki esnaflarımızın hepsi zanaatkardır. Burası uzun yıllardır kent ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Bizim vaatlerimiz arasında buradaki esnaflarımızın daha rahat, ferah ve güzel bir ortamda çalışabilmeleri, üretimlerini daha modern ortamlarda yapmaları ve vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunmaları için yeni bir sanayi sitesi vardı.
Milletvekilleri olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere Valiliğimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızın yanı sıra ilgili kamu ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde; Altay Kışlasında 1.100 dönümlük alanı sadece sanayi sitesi yapmak şartıyla Büyükşehir Belediyemize tahsisi yapıldı. Bu tahsis işleminden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İki dönem AK Parti İl Başkanlığı, bir dönemde milletvekilliği yapan bir kardeşiniz olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman Malatya’ya gelse burayla ilgili durumu anlattık, rica ettik, bu bölgede böyle bir sanayi sitesinin yapılmasının kent ve bölge ekonomisine olacak katkılarını anlattık. Son yapılan görüşme neticesinde bu alanın tahsisi gerçekleşmiş oldu. Buradaki alan Büyükşehir Belediyemizin uhdesine geçti. Bu alan içerisindeki müştemilatlar, askeriyenin binaları, gerekli çalışma alanlarıyla ilgili ne varsa Milli Savunma Bakanlığımız ve askeri yetkililerimizin gösterdiği alanda aynıları inşa edilecek. Daha sonra bu alan Büyükşehir Belediyemize teslim edildikten sonra planlı bir çalışmayla Yeni Sanayi Sitemizi Malatya’lılarla buluşturmak için çalışmalar hız kazanacak. Özsan ve Yeni Sanayi Sitesini bir çatı altında buluşturup, modern şartlarda yapılacak olan imalatların yanı sıra tamir, bakım ve onarım gibi hizmetleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun cazibe merkezi olacak şekilde yeni bir sanayi sitesine kavuşmuş olacağız. Süreç planlı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız o bölgede ki çalışmalara hız verdi. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda esnaflarımızla sürekli iç içe, ihtiyaçların karşılanması ve imar konularında her türlü desteği sağladı. Birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’ya modern ve nezih alanlara sahip güzel bir sanayi sitesini kazandıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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