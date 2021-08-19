Yetimler Kervanından Aşure etkinliği

Malatya'da Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinlikleri devam ediyor. Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem Ayı nedeniyle 3 bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.

Dernek binasında aşure ikramı yapıldı. Sıtmapınarı Şifa Mahallesindeki dernek merkezinde düzenlenen etkinlikte davetlilere aşure ikram edildi. Korona virüs salgını nedeniyle aşure paket şekilde verildi ve sosyal mesafeye kurallarına uygun şekilde ailelere aşure ikramı yapıldı.

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, Muharrem Ayı vesilesiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Aşurenin bizim için önemlidir. Buradaki en dikkat çeken yönü, aşurenin içeriğindeki farklı tahılların bir araya getirilerek tatlı bir sunum olmasıdır. Ülkemizdeki farklılıklar zenginliğimizdin düsturu ile tatlı bir ortama vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolak, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ailelere aşure ikramında bulunduklarını belirtip, “3 bin 500 kişilik hazırladığımız aşureyi ikram ediyoruz. Vatandaşlar evlerine götürüyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınız kabul etsin” dedi.

İş İnsanı Mehmet Özer de, emeği geçenlere teşekkür edip, aşurenin birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni etti.

Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz ise birlik ve beraberlik adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayarak, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle 3 bin 500 kişilik aşure ikramında bulunduk” diye konuştu.

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