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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor

İHA

Delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinin delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor. Vaka sayısının arttığı Malatya’da en fazla vaka, Darende ilçesinde görüldü.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 713 Ağustos tarihleri arasındaki ilçelerdeki haftalık vaka sayısına göre, 100 bin kişide 261,24 ile Darende ilçesi en fazla vaka görülen ilçe oldu. Darende’yi 244,70 ile Battalgazi ve 211,50 ile Yeşilyurt ilçeleri takip etti.
Doğanyol ilçesinde sıfır vaka görülürken, Yazıhan ilçesi de 84,46 ile en az vaka görülen ilçe oldu.

“Aşılarımızı yaptırmak için geç kalmayalım”
Bu arada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyada yaptığı açıklamada aşı konusunda yine uyarı yaparak, “Haftalık yüz bin kişiye düşen vaka sayımız gittikçe artıyor. Delta varyantı daha çok gençleri etkiliyor. Aşılarımızı yaptırmak için geç kalmayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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