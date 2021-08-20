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Baraj Gölü bin 868 TL’ye kiralık

İHA

Baraj Gölü bin 868 TL’ye kiralık

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Sürgü Baraj Gölü avlak sahası avcılık amacıyla yıllık bin 868 TL’ye kiralanacak.
Doğanşehir İlçesi Sürgü Baraj Gölü avlak sahasının avcılık amacıyla kiralanması ile ilgili olarak, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ihale düzenlenecek.
Söz konusu ihaleye katılmak isteyen üreticiler, İdari ve Teknik Şartnameleri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Yeşilyurt Karakavak Mahallesinde bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden temin edebilecekler.
İhalenin yıllık tahmini kira bedeli 1.868,25 TL'den az olmamak üzere pazarlık usulü ile tespit edilecek. İhale 5 yıllık süre için yapılacak olup, ihale sonucunda ihaleyi kazanacak şahıs veya şirket ile kiralama sözleşmesi imzalanacak.
Sözü edilen ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgi Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü web sitesinden alınabilecek.

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