Kızılay gönüllülerinden, Kuran Kursu öğrencilerine dondurmalı teneffüs

Malatya Yeşilyurt ilçesi Hafzılık ve Yaz Kur'an Kursu'nun son gününde Kızılay Şubesinden öğrencilere dondurma ikram edildi.

Etkinliği gerçekleştiren Kızılay gönüllüleri, çocuklarla etkinlik yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, hafızlığı tamamlayan öğrencilerin eğitimlerindeki son günlerinde yanlarında olup mutluluklarını paylaşmaktan memnun olduklarını dile getirdiler.

Kur’an Kursu öğrencileri ise kursun son günlerinde mutluluklarına ortak olan Kızılay gönüllülerine yaz günü serin bir etkinlik yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

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