Teknofest’te Malatya TSO sponsorluğu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2020 Teknofest’te birinci olan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri 2021 Teknofest’te Ebabil ve Aktolgalı ekibiyle iki dalda finalde yarışacak" dedi.

2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen Teknofest’e Ebabil Takımı adlı İnsansız Hava Aracı ile yarışmanın İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat Dalında birinci olan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Teknofest’e 2 dalda katılmaya hak kazandı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak adına bu yıl yarışmaya katılacak Ebabil ve Aktolgalı ekibine ana sponsor oldu.

Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Cangir, Proje öğretmenleri Hakan Aras ve Mehmet Bozdağ, öğrenciler; Ahmet Furkan Kurt, Umut Deniz Demir, Yusuf Ercan ve Melih Kömürkara Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.



“Meslek liselerini önemsiyoruz”

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, mesleki eğitim okullarının önemine vurgu yaparak, “TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan “81 İl 81 Okul” projesi, ülkemizde mesleki eğitimin varlığını ve önemini net bir şekilde ortaya çıkardı. Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre eden proje kapsamında Malatya TSO olarak bizim de proje okulumuz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Başta proje okulumuz olmak üzere ilimizdeki tüm meslek liselerine imkanımız ölçüsünde destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki ülkemizin ekonomik olarak büyümesi ve kalkınması üretimden geçiyor. Üretimin en önemli çıkması ise nitelikli ve yetişmiş personel sıkıntısı. İşte bu sebeple, TOBB öncülüğünde uyguladığımız projemizin ana hedefi; gençlerimizi mesleki eğitime yönlendirmek ve onların ufkunu, vizyonunu daha üst seviyeye tırmandırmak. Çok yakın zamanda, bu okullarımızdan mezun olan gençlerimizin ara değil, aranan eleman konumuna geleceğinden de hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.



“Gençlerimiz bu yıl iki dalda yarışacak”

Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geçtiğimiz yıl yaşattığı gururun önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Artık mesleki eğitim alan gençlerimiz özgün düşünceleriyle, birlikte hareket ederek çok güzel projeler çıkarıyorlar. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz yıl gördük. Gaziantep’te düzenlenen, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’e katılan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Ebabil Takımı adlı İnsansız Hava Aracı ile yarışmanın İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat Dalında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Ebabil Takımı birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. Üstelik yarışmaya katılan birçok Havacılık Okulunu, Fen Lisesini ve özel okulları geride bırakarak birinci oldular. Bu da hepimizi gururlandırdı. Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Teknofest’e yeniden katılacaklar. Hedef büyüten okulumuz bu yıl iki ekiple yarışmaya katılıyor. Geçtiğimiz yıl Sabit Kanat Dalında birinci olan okulumuz bu yıl, Döner Kanat Dalında da biz de varız diyecek” dedi.



“Her türlü desteği vereceğiz”

Malatya TSO olarak, Teknofest’e katılacak iki ekibe de sponsor olduklarını ve her türlü desteği sunacaklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak, mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak adına bu yıl yarışmaya katılacak okulumuza ve ekiplere ana sponsor olma kararı aldık. Şehrimize yeniden birincilik kazandırmaları adına maddi manevi her türlü desteği sunacağız. Geçtiğimiz yıl yaşattıkları gururu bu yıl iki kategoride de yaşatacaklarından eminiz ve inanıyoruz. Sabin kanat dalında yarışacak “Ebabil” ekibi hocası Hakan Aras ve öğrencilerine, Döner kanat dalında yarışacak “Aktolgalı” ekibi hocası Mehmet Bozdağ ve öğrencilerine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İlimizin bu tür platformlarda yer alması ve başarılar elde etmesi adına her alanda var olduğumuzu ve olmaya da devem edeceğimizi ifade etmek isterim. Şahsım, yönetim kurulum ve tüm üyelerimiz adına; daima geleceğe bakan bu pırıl pırıl genç kardeşlerimize bir kez daha başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Malatya TSO’nun desteği bizim için çok anlamlı”

Malatya TSO’nun verdiği desteğin oldukça anlamlı olduğunu söyleyen Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Cangir, “Sayın başkanımıza bizi misafir ettiği ve ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bir yıldır okul müdürüyüm, başkanımız bir yıldır okulumuzla yakından ilgileniyor. Özellikle Teknofest’e katılacak öğrencilerimize sponsor olmaları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın katkılarıyla yarışmaya hazırlanan öğrencilerimiz büyük başarı elde edecekler Malatya’mıza geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda birincilik kazandıracak” dedi.



“Geçen yılın motivasyonuyla hazırlanıyoruz”

Yarışmaya birlikte hazırlandıkları arkadaşları adına konuşan Yusuf Ercan, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızla birlikte hepimizin Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne olmamız ve bu yarışmaya hazırlanma nedeni, bu alana olan ilgi ve alakamız. Hocalarımızla birlikte ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Geçen yılın verdiği motivasyonla hazırlanıyoruz. Bu yıl inşallah iki dalda da birinci olarak Malatya’ya dönmeyi istiyoruz. Bize inanan ve destek olan başta ailelerimize, hocalarımıza ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyoruz.”

