Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyu kadrosuna kattı

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Transfer sezonunu hareketli geçiren Yeni Malatyaspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı.

Doğu Anadolu’yu Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor’da transfer dönemi hızlı geçti. Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek, Miraç Altıntaş, Ogün Özçiçek, Hasan Özkan ve Sadık Çiftpınar’ı transfer etti. Öte yandan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarısiyahlı formayı terleten Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan’ı da renklerine bağladı. Sarısiyahlıların Lig’in ilk haftasında Trabzonspor karşısında 51 mağlup olmasıysa taraftarda transfer beklentisini arttırdı.

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