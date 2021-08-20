Yeni Başhekim Deniz, halk sağlığı uzmanı

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Serdar Deniz, halk sağlığı uzmanlığında kendini yetiştirdi.

1981 yılında Malatya'da doğan Deniz, Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi'nden 1999'da, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2006'da mezun oldu. 2014 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi'nde başladığı doktora eğitimini 2018 yılında tamamlayan Deniz, 2021 yılında Halk Sağlığı alanında Doçent unvanı almaya hak kazandı. 20062010 yılları arasında Adıyaman'da sağlık ocağı hekimliği ve aile hekimliği yapan Deniz, Akçadağ ve Arapgir Devlet Hastanelerinde Başhekimlik, Akçadağ Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği görevlerinin ardından 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Saha Gözlemciliği görevini yerine getirdi. Aynı yıl Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne atanan Deniz, 20192020 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörlüğü görevini yaparken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandı.

18 Ağustos 2021 tarihinde Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Serdar Deniz’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.