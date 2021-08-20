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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü Cerrah Gözde Sağlık Grubu ile anlaştı

İHA

Ünlü Cerrah Gözde Sağlık Grubu ile anlaştı

Yaklaşık 22 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bektaş Battaloğlu, artık Gözde Sağlık Grubu bünyesinde hasta kabulüne devam edecek. Malatya Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Karaman, Prof. Dr. Battaloğlu’nun şehir dışında değil de Malatya’da sağlık hizmetlerine devam etmesini sağlamak istedikleri için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.
Malatya Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Karaman, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bektaş Battaloğlu, Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Bülent Bozyiğit, kahvaltı da basın mensupları ile bir araya geldiler.
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bektaş Battaloğlu’nun Gözde Akademi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladığını açıklayan Karaman, “Malatya’daki hastanelerimizde bir yandan hizmet kalitesini arttırırken bir yandan da seçkin hekimlerimizi kadromuza dahil ediyoruz. Aynı zamanda yeni uygulamalar ile hizmet yelpazemizi de genişleterek Malatya halkının ilgisi ve teveccühünü de kazanmaya devam ediyoruz. Malatya halkına da bir müjde vermek istiyorum. Yıllarca Malatya’ya hizmet etmiş, binlerce ameliyat yapıp can kurtarmış olan Prof. Dr. Bektaş Battaloğlu hocamızı Malatya’da tutmak için Gözde Akademi Hastanesi’ne transfer etmek ile Malatyalılar güzel bir hizmet sunduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Battaloğlu’nun kadroya katılması ile Gözde Sağlık Grubu’nda kaliteyi üst seviyelere taşıyacaklarını belirten Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Bülent Bozyiğit , “Gözde Sağlık Grubunda 13 yıldır mutlu bir şekilde çalışıyorum. Her geçen gün gerek yatırımlar ile gerek çalışan hekim arkadaşlarımızın kalitesiyle Eğitim ve Araştırma ile Üniversite kalitesinde bir ortam yaratıldı. Bu ortamların yaratılması sadece hekimlerin kalitesi ile ilgili değil, çalıştığımız hastanelerin donanımı ve teknik ekipmanı ile ilgili. Bu konuda Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Kalı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız İbrahim Karaman hocamız her türlü fedakarlığı yaparak bu kaliteyi hastanelerimize taşıyor. Malatya, gerek kamu gerek özel sektör anlamında Türkiye’de çok önemli bir sağlık merkezi haline geldi. Buna da özel sektörde Malatya Gözde Sağlık Grubu’nun çok önemli bir katkısı var. Bektaş Battaloğlu hocamızın da aramıza katılması ile kalitemizi çok daha üst seviyelere taşıdık. Hocamıza, aramıza hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kendi isteği ile emekliye ayrıldığını ve artık Gözde Sağlık Grubu bünyesinde hizmete devam edeceğini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bektaş Battaloğlu, “Yaklaşık 22 yıldır Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Kalp Damar Cerrahisinde mesleğimi yerine getiriyordum. Bu süre zarfında Malatya’ya hizmet etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyarak hizmetimi sürdürdüm. Bireysel bir tercih olarak oradan emekliye ayrıldım. Gözde Grubunun göstermiş olduğu yüksek ilgi nedeniyle ve daha önce başarılarını yakından takip etmiş olduğum Gözde Sağlık Grubunun ilgisi sonucu burada çalışmaya başladım. Bundan sonra Malatya’da hizmetimi mutlu bir şekilde devam ettirmek ve iyi şeyler yapmak için elimden gelen gayreti göstererek bunu devam ettirmek için çabamı sürdüreceğim. Gözde Sağlık Grubuna ve İbrahim Karaman beye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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