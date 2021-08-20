Kur’an-ı Kerim yaz kursları tamamlandı

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Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde yaz dönemi Kur’anı Kerim kurslarının sona ermesi nedeniyle program düzenlendi.

Millet Han’da İlçe Müftülüğü tarafından yaz dönemi Kur’anı Kerim kurslarının sona ermesi nedeniyle düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, İlçe Müftülüğü yetkilileri, diğer yetkili ve ilgililer ile kursa katılan çocuk ve gençlerin aileleri katıldı.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmalar ile devam etti. Yaz dönemi Kur’anı Kerim kursları programı belge verilmesi ile sona erdi.

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