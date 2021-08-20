Kaymakamlar kararnamesi açıklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Kararname ile Malatya’da 1 Vali Yardımcısı ve 7 kaymakam başka yerlere atanırken Malatya’nın 8 ilçesine kaymakam ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Malatya’dan 1 Vali Yardımcısı ve 7 Kaymakam başka yerlere atanırken, Malatya’nın 8 ilçesine kaymakam ataması yapıldı. Malatya’ya yapılan atamayla, Osman Uğurlu Yeşilyurt Kaymakamlığına, Kemal Ülkü Arguvan Kaymakamlığına, Mehmet Faruk Kazdal Yazıhan Kaymakamlığına, Tufan Bağır Gilan Kuluncak Kaymakamlığına, Ökkeş Safa Türkoğlu Darende Kaymakamlığına, Ümit Fırat Böçkün Akçadağ Kaymakamlığına, Mehmet Kılıç Doğanşehir Kaymakamlığına, Adnan Doğan Arapgir Kaymakamlığı görevine getirildi.

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