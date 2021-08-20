Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Malatya’nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 16 BBV 88 plakalı Fiat marka otomobil, Arapgir ilçesi istikametinden Malatya merkez istikametine seyrettiği esnada Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Yusuf A.'nın yönetimindeki 44 FM 349 plakalı Isuzu marka kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K. hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Hikmet S. yaralandı. Otomobilde bulunup sıkışanları AFAD ile itfaiye kurtarma görevlileri kurtardı. Jandarma Trafik ekibi kamyon sürücüsü Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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