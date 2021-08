Güder, gençlerle buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında Malatya Birlik Vakfı’nın genç üyeleri ile Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi’nde bir araya gelerek, gençlere aşure ikramında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında Malatya Birlik Vakfı’nın genç üyeleri gençlerle bir araya gelerek, sorularını cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini aldı. Türkiye’nin ve Battalgazi’nin geleceği olan gençlerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Güder, gençlerin merak ettikleri soruları da cevapladı. Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi’nde samimi bir ortamda yapılan programı, Battalgazi Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan Aşure ikramıyla son buldu.

Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder’in ilçede gençlere ayrı bir parantez açtığının altını çizen Malatya Birlik Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Sami Aydın, “Öncelikle bu güzel programı hazırlayan Battalgazi Belediyemize ve gençlere ayrı bir önem veren Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm halkımızın muharrem ayını ve aşure gününü kutluyorum. Bugün başkanımız ile sohbet ettik, gençlik olarak taleplerimizi ilettik. Çok güzel bir program oldu. Biz gençlik olarak, 80 yıllarda sıkıntılı dönemi yaşayan idealist geçlerin hazırladığı bu güzel ortamın tadını çıkartan bir gençliğiz. İnşallah bizler bu gençliğimizi bir arada tutacağız” şeklinde konuştu.



“Gençlerimiz ile aşure tadında bir program yaptık”

Battalgazi’de gençlerle aşure tadında bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Battalgazi’mizin geleceği gençlerimiz ile aşure tadında bir program gerçekleştirdik. Onlarla sohbet ettik, fikirlerini aldık. Ben her platformda gençlerimizi çocuklarımızı ve evlatlarımız önemsediğimi ifade ediyorum. Battalgazi ilçemiz gençliğin ziyadesi ile fazla olduğu bir ilçe. Bizler sürekli evlatlarımızla bir araya gelerek onların fikirlerini alıyoruz, onlara tecrübelerimizi aktarıyoruz, buluşmalarımıza da her zaman devam edeceğiz. Bizim amacımız; yerel yönetimler olarak gençlerimiz geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. Malumunuz son iki buçuk yılda milyonluk gençlik yatırımlarımızı ilçemizle buluşturduk. Yapımı devam eden birçok gençlik yatırımımız var. Günümüz Türkiye’sinde gençlerimiz birçok imkana sahip. Biz istiyoruz ki bu imkanlar gençlerimiz üzerinde olumlu etkiler bıraksın. Cumhurbaşkanımızın taşımış olduğu bayrağı, gençlerimiz devir alsınlar ve daha güzel yerlere taşısınlar. Yerel yönetimler olarak Battalgazi’mizde gençlerimizin imkanları ve olanakları maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderme noktasında her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizler, her daim gençlerimizin emrine amadeyiz” diye konuştu.

