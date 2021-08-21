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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Malatyalı olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atanması hemşehrilerini sevindirdi.

Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2021 tarihli nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi, bu göreve asaleten atadı.

1965 tarihinde Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi Arguça mezrasında doğan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci için sosyal medyada hemşerilerinden destek geldi.

Malatya’nın Pütürge İlçesi Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’ye başarılar dileyip, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Pütürgeli hemşerimiz Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi tebrik eder, görevinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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