Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

İHA

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede alkolünde etkisiyle kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve cam şişelerin kullanıldığı kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak ile bir beyzbol sopası buldu.
Olaya karıştığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını ...
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp ...
Pütürge’den Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Pütürgelilerden Rektör İnci sevinci
YEREL HABERLER Pütürge’den Boğaziçi Üniversitesi ...
Yeni Malatyaspor ile Göztepe 9. randevuda
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor ile Göztepe 9. randevuda
AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu
Güder, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Güder, gençlerle buluştu
22 gündür kayıp olan Semih’ten gelecek haberi bekliyorlar
YEREL HABERLER 22 gündür kayıp olan Semih’ten gelecek haberi ...
Hekimhan’da aşı seferberliği
YEREL HABERLER Hekimhan’da aşı seferberliği
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk ...
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaymakamlar kararnamesi açıklandı
YEREL HABERLER Kaymakamlar kararnamesi açıklandı
Kur’an-ı Kerim yaz kursları tamamlandı
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim yaz kursları tamamlandı
Ünlü Cerrah Gözde Sağlık Grubu ile anlaştı
YEREL HABERLER Ünlü Cerrah Gözde Sağlık Grubu ile anlaştı
"Çekirdekten meyveye kayısı" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER "Çekirdekten meyveye kayısı" fotoğraf sergisi açıldı
Yeni Başhekim Deniz, halk sağlığı uzmanı
YEREL HABERLER Yeni Başhekim Deniz, halk sağlığı uzmanı
Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyu ...
Malatyalı yüzücüler iddialı
YEREL HABERLER Malatyalı yüzücüler iddialı
Polis vatandaşın ağzını tatlandırdı
YEREL HABERLER Polis vatandaşın ağzını tatlandırdı
Teknofest’te Malatya TSO sponsorluğu
YEREL HABERLER Teknofest’te Malatya TSO sponsorluğu
Muharrem ayı programda birlik ve beraberlik mesajı Çınar: “Hz.Hüseyin’in bıraktığı mirası iyi anlamak, iyi okumak lazım”
YEREL HABERLER Muharrem ayı programda birlik ve beraberlik mesajı Çınar: “Hz. ...
'Sabun bile yapamazlar' dendi antikor test kiti geliştirdiler Türk bilim adamları 10 bin deney ile 75 dakikada 75 kişinin antikor sonucunu veren yerli Covid-19 antikor test kiti geliştirdi
YEREL HABERLER 'Sabun bile yapamazlar' dendi antikor test kiti ...
Baraj Gölü bin 868 TL’ye kiralık
YEREL HABERLER Baraj Gölü bin 868 TL’ye kiralık
Kızılay gönüllülerinden, Kuran Kursu öğrencilerine dondurmalı teneffüs
YEREL HABERLER Kızılay gönüllülerinden, Kuran Kursu öğrencilerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.