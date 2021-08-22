Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde dağ keçilerinin dağdaki zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi’nde yaşayan doğa tutkunu Hüseyin Meydan ve Mesut Fırat arazide yürüyüş yaptıkları esnada sayıları 10’u bulan dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Doğa tutkunu arkadaşlar, dağ keçilerinin zorlu dağ tırmanışını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde insanların tırmanmalarının imkansız olduğu dağlık arazide dağ keçilerinin tırmanışlarıysa nefes kesti.

Doğa tutkunu Hüseyin Meydan, doğada yaşayan hayvanlara zarar verilmemesini isteyerek ”Sinikli köyünde ikamet ediyoruz. Arkadaşımla birlikte doğa fotoğrafı meraklısıyız. Beraber çıktığımız doğa yürüyüşünde dağ keçileriyle karşılaştık. Bu bizim için heyecan veridiydi. Bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldık. Doğamızı koruyalım, hayvanlara sahi çıkalım” dedi.

Mesut Fırat, arazide gördükleri hayvanları cep telefonuyla görüntülediklerini vurgulayarak, “Arkadaşımla doğa fotoğrafı çekiyoruz. Kendi bölgemizde bulunan dağ keçilerini fotoğraflamak için araziye çıktık. Arazide keçilere rastladık, fotoğraf ve video kaydı aldık. Yaban hayatının korunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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