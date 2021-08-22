Minibüsçü ve servisçilerden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti Gürkan: “Malatya’daki minibüsçü ve servisçi kardeşlerimiz yüzümüzün akıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsçü ve servisçilerden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti Gürkan: “Malatya’daki minibüsçü ve servisçi kardeşlerimiz yüzümüzün akıdır”

İHA

Minibüsçü ve servisçilerden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti Gürkan: “Malatya’daki minibüsçü ve servisçi kardeşlerimiz yüzümüzün akıdır”

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, beraberinde oda yönetimi ve şoför esnaflarıyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, beraberinde oda yönetimi ve şoför esnafları Başkan Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Malatya’da minibüs ve servisler başta olmak üzere göreve geldiği ilk günden itibaren şoför esnafının yanında olarak, sorunlarıyla birebir ilgilenmesi ve çözüme kavuşturulması nedeniyle Başkan Gürkan’ı ziyaret ettiklerini ifade eden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, “Yaklaşık 2,5 yıllık süre içerisinde başkanımıza ilettiğimiz sorunlarımızın hepsi bir bir çözülmeye başlanmıştır. Yaklaşık 20 yıldır yığılan ve dosya altı olan sorunlarımız bugün tek tek çözüme kavuşmaktadır. Biz Sayın Başkanımıza sorun iletmek için değil ziyaretimizde esnaflarımızın her zaman sorunlarının çözümü noktasında destek verdiği için ve Büyükşehir Belediyemizin kapısının her zaman esnaflarımıza açık olduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde de başkanımızın her zaman yanındaydık bugünde yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptıkları açıkça ortadadır. Doğu Garajının yapılması, Taner Kız Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu bölgede mini garajın yapılması halinde minibüsçü esnaflarımızın sorunları çözüme kavuşacaktır. Araçlarımızın yaşı Başkanımızın göreve gelmesiyle 20 yaşa çıkarılmasıyla birlikte esnafımız rahat bir nefes almıştır. Ayrıca M plaka ve J plaka yönetmeliği hazırlanarak yeni yönetmeliğe göre simsar uygulamasını kaldırıyoruz. Şoför esnaflarımızın kılık kıyafetlerini tekrardan uygun bir hale getirerek yolcularımızı vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu taşıma yapmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle bunları hayata geçirdik ve daha da ileriye götürmeye çabalıyoruz. Özellikle Kuzey ve Güney kuşak yollarıyla birlikte Anayurt Bulvarının yapılmasıyla şehir içi trafiğinin rahatlaması hem esnaflarımızın fazladan akaryakıt tüketiminin olmasını engellemiştir hem de ışık bekleme olmamıştır. Bununla birlikte şehrimizin merkez ilçelerinin her yeri asfalt yapılarak toplu taşımadaki araçlarımız rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmektedir. Biz oda ve esnaflarımız olarak her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şahsım, yönetim kurulum ve tüm esnaflarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Problemleri çözmek için görevdeyiz”
Minibüsçü esnafının yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten Başkan Gürkan, “ Malatya’daki minibüsçü ve servisçi kardeşlerimiz bizim yüzümüzün akıdır. Şimdiye kadar minibüsçü esnafımızla ilgili sahada, müşterilerde ve hemşerilerimizden olumsuz bir eleştiri almadık. Bu anlamda bütün esnaflarımızı tebrik ediyorum. Bizim buradaki görevimiz esnafımızın da, tacirimizin de, tüccarımızın da, hemşerilerimizin de, daha önceden yaşamışların ve daha sonradan yaşayacakların da hak ve hukukuna riayet etmek, onların hak ve hukukunu korumak gibi temel görevimiz var. Bu görev çerçevesi içerisinde özellikle Malatya’daki bütün STK’lar olsun, meslek kuruluşları olsun, sivil inisiyatif diye kabul ettiğimiz kanaat önderleri olsun şehrimizin yerel yönetim olarak işini yaparken belirttiğim kesimlerden muhakkak görüş ve öneriler alıyoruz. Aldığımız görüş ve öneriler bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşturuyor. Deprem ve pandemi hadisesinin yaşanması hem esnafımız açısından hem de Malatya’da yaşayan vatandaşlarımız açısından çok olumsuz yansımaları olmuştur. Bütün bu olumsuz yansımaları Malatya’da asgariye indirme noktasında depremde Büyükşehir Belediyemiz 7/24 sahada oldu. Akabinde pandemi krizinde vatandaşımıza tabiri caizse hiçbir sıkıntı yaşatmadık. Gıda, maske ve hijyen koşullarıyla ilgili hiçbir sorun yaşatmadık. O dönemde minibüs esnafımızın araçlarını temizlettiğimiz gibi taksici esnaflarımızın da araçlarını dezenfekte ettik. Toplu taşıma araçları ve duraklarımızı da dezenfekte ettik. Cami, cemevi ve toplu yaşanılan her yerin temizliği ve dezenfektelerini yaptık. Malatya’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye maskelerimizi dağıttık. Malatya’da yaşayan insanların problemlerini çözmek için buradayız. Malatya paydasında birleşeceğiz, huzur kenti Malatya diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'daki bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı
Rektör Karabulut’tan apiterapi vurgusu
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan apiterapi vurgusu
Malatyalılardan "kayısı bizim" tepkisi
YEREL HABERLER Malatyalılardan "kayısı bizim" tepkisi
Başkan Çınar, ateş kahramanlarını ziyaret etti Çınar: “Rabbim böyle felaketlerden bizleri korusun”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ateş kahramanlarını ziyaret etti Çınar: ...
AK Partili Açıkkapı: “Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız”
YEREL HABERLER AK Partili Açıkkapı: “Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el ...
Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla ...
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 ...
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını ...
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında darp ...
Pütürge’den Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Pütürgelilerden Rektör İnci sevinci
YEREL HABERLER Pütürge’den Boğaziçi Üniversitesi ...
Yeni Malatyaspor ile Göztepe 9. randevuda
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor ile Göztepe 9. randevuda
AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci'den yatırım vurgusu
Güder, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Güder, gençlerle buluştu
22 gündür kayıp olan Semih’ten gelecek haberi bekliyorlar
YEREL HABERLER 22 gündür kayıp olan Semih’ten gelecek haberi ...
Hekimhan’da aşı seferberliği
YEREL HABERLER Hekimhan’da aşı seferberliği
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk ...
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaymakamlar kararnamesi açıklandı
YEREL HABERLER Kaymakamlar kararnamesi açıklandı
Kur’an-ı Kerim yaz kursları tamamlandı
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim yaz kursları tamamlandı
Ünlü Cerrah Gözde Sağlık Grubu ile anlaştı
YEREL HABERLER Ünlü Cerrah Gözde Sağlık Grubu ile anlaştı
"Çekirdekten meyveye kayısı" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER "Çekirdekten meyveye kayısı" fotoğraf sergisi açıldı
Yeni Başhekim Deniz, halk sağlığı uzmanı
YEREL HABERLER Yeni Başhekim Deniz, halk sağlığı uzmanı
Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.