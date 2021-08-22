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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Kayısının Malatya ekonomisine katkısı’ konferansı yapıldı

İHA

‘Kayısının Malatya ekonomisine katkısı’ konferansı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kayısının Malatya Ekonomisine Katkısı’ konferansı Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ahmet Aslan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Kayısının Malatya Ekonomisine Katkısı’ konferansı Nikâh Sarayı’nda yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da katıldığı konferansta, kayısının Malatya ve ülke ekonomisine katkılarının değerlendirildiği ve katma değeri artırmak için nelerin yapılması gerektiği değerlendirildi.

“İhracatı 1 milyar dolara çıkarma gayreti göstereceğiz”
‘Kayısının Malatya Ekonomisine Katkısı’ konferansında kayısının sadece Malatya’ya değil bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılarının olduğunu ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “ Malatya Anadolu’nun en kıymetli şehirlerinden bir tanesi. Dünya kuru kayısı başkenti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz, Arslantepe’nin dünya kültür mirası listesine girmesiyle beraberde kayısı inşallah gelecek zamanlarda bütüncül fotoğrafta turizm, kültür şehri ve ekonomide de Anadolu’nun en önemli şehri olma konusunda çok daha önemli bir mesafe alınacak. Kayısıda hedef olarak koyduğumuz 100 bin ton ihracatı inşallah 500 milyon dolar hedefiyle kısa sürede taçlandıracağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla 100 bin ton ihracatı önümüzdeki yıllarda 1 milyar dolara çıkarmak için de yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz. Malatya’da son zamanlarda kayısıyla birlikte istikrarla beraber önemli yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan lisanlı depoculuğu hayata geçirirken bir taraftan da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ürüne müdahale alımları programı kayısıda çok önemli bir istikrar alanı açtı.
1.Organize Sanayi Bölgesine inşa ettiğimiz depomuzla birlikte Büyükşehir Belediyemizin yaptığı lisanslı depomuzla kapasitemizi 5 bin tona çıkarmış olacağız. Lisanslı deponun hemen yanında çok önemli iki proje hayata geçiriliyor. Biri yeni bir Şire Pazarı, diğeri de Malatya’nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan Buğday Pazarı. Sayın Başkanımıza bütün tüccarlarımız, tacirlerimiz, ihracatçılarımız ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Şuanda sıkıntılı olduğumuz bir alandan inşallah çok prestijli, dünya ticaret merkezi kadar kıymetli bir alana en kısa sürede intikal edip orada hizmetleri vereceğiz.
Kayısı için alt yapılar çok önemli. Kayısının Malatya ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını biliyoruz. Kayısı bölge ekonomisinin de artık çok önemli bir aktörü. Ülke ekonomisine ciddi anlamda tarım ürünleri içerisinde kuru meyvede 400 milyon dolara yakın ihracat geliri önemli. Fındık yaklaşık 27 ilin ürettiği endüstri ürünü olmasına rağmen 2 milyar dolarlık bir girdisi var. Ama biz tek başımıza sadece Malatya olarak dünya kayısıyı ihracatı olarak bazen yüzde 70 bazen de yüzde 80’ini karşılıyoruz. Kayısı çekirdeğinden de 20182019 yılında periyodik olarak ihracatta yaklaşık 20 milyon dolar elde ediyoruz. Cenabı Allah bizlere öyle bir ürün ikram etmiş ki her şeyi para, yeter ki kıymetini bilelim” dedi.

"Kayısı katma değerinin büyük bir bölümünü Malatya’ya taşımak istiyoruz"
Kayısının çeşitlendirilmesi noktasında Malatya’yı hak ettiği yere ulaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizler her ne olursa olsun ilk etap da 1 milyar dolar, daha sonra 1.5 milyar dolar ve bunu yükselterek dünya piyasasında ki kayısı katma değerinin büyük bir bölümünü Malatya’ya taşımak istiyoruz. Bizlerin en büyük projesi birlik, beraberlik, dayanışma ve insanların arasında ki birleşmeyi temel esas almak. Onun için çalışıyoruz. Malatya’da genel problemlerin hepsi çözülmeye başlamıştır. İnşallah kayısıda da biz el ele vererek Malatya paydasında olan her şey de, birlik ve beraberlik içerisinde kayısıda katma değeri ilk etapta 500 milyon dolar, sonra 1 milyar dolara çıkarma noktasında gayret edeceğiz. Kayısı ile ilgili projelerimiz var. Kayısının gıda çeşitlenmesi, ambalaj çeşitlendirilmesi ve kayısının kendi niteliksel anlamda çeşitlenmesi için bir entegre tesisi çabamız var. Sonuçlanırsa ben inanıyorum ki Malatya da ki kayısı 2 milyar dolar girdi sağlar. Bu süreç inşallah ileriye gidecek. 100 bin ton rekolte değil de, 200 bin ton rekolte girdisi sağlayarak ilk etapta 1 milyar dolar girdi sağlayacak yöntem bulmamız lazım ve kayısının çeşitlendirilmesi noktasında Malatya’yı hak ettiği yere ulaştırmamız gerekiyor” diye konuştu.
Konferansı açılış konuşmalarından sonra Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ahmet Aslan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Kayısının Malatya Ekonomisine Katkısı’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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