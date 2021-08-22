Malatya'da 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, araca saklanmış 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-22 22:45:04



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