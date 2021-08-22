Otomobilin bagajında 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak bir otomobilde kova içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden Batı illerine sevkiyatı yapılan her türlü gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu maddelerinin yakalanmasına yönelik Elazığ Malatya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda kova içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.Y., V.Y. ve M.İ.Y. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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